Lazio Women - Brescia 3-0: tris delle biancocelesti al Fersini

LAZIO WOMEN BRESCIA TABELLINO - Sesta vittoria consecutiva per la Lazio Women, uscita vincitrice per 3-0 nella sfida interna contro il Brescia. A decidere il match sono state le reti di Gomes, Popadinova e Goldoni, che hanno permesso alla squadra allenata da Grassadonia di mantenere il primo posto in classifica a punteggio pieno.

Lazio Women - Brescia 3-0, il tabellino del match

LAZIO WOMEN (4-3-1-2) Guidi; Pittaccio, Mancuso, Varriale, Gothberg (82' Pezzotti); Colombo (58' Castiello), Eriksen, Goldoni; Moraca; Gomes (82' Visentin), Popadinova (70' Palombi).

A disposizione: Fierro, Baltrip Reyes, Ferrandi, Kuenrath, Proietti.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

BRESCIA (4-2-3-1): Bettineschi; Boglioni, Larenza (64' Zanoletti), Nicolini, Hjohlman; Ghisi, Magri; Morreale (81' Bortolin), Fracas (64' Stapelfeldt) , Zazzera (64'Accornero) ; Pasquali (84' Tunoaia).

A disposizione: Passarella, Angoli, Pedrini, Lumina.

Allenatore: Aldo Nicolini

Marcatrici: 17’ Gomes (L), 63’ Popadinova (L), 88’ Goldoni (L)

Arbitro: Mascolo

Ammonite: 38’ Morreale (B), 55' Zazzera (B)

Recupero: 4’ s.t.