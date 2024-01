Serie A, Inter - Verona 2-1: finale di partita folle a San Siro

Tempo di lettura: < 1 minuto

INTER VERONA SERIE A 2024 - È un finale di partita a dir poco mozzafiato quello andato in scena a San Siro, dove l'Inter ha battuto il Verona per 2-1. Dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo grazie al solito Lautaro Martinez, i nerazzurri si sono fatti pareggiare al 74' da Henry, entrato in campo da meno di un minuto. Al 94' però, quando la partita sembrava ormai destinata a concludersi 1-1, Frattesi spinge in porta un pallone ribattuto da Montipò, riportando i suoi avanti allo scadere. Le emozioni non finiscono qui, perché pochi istanti dopo Fabbri viene richiamato dal VAR e assegna un rigore agli scaligeri per un contatto tra Darmian e Magnani. Sul dischetto si presenta Henry, che spiazza Sommer, ma prende il palo, permettendo alla squadra di Inzaghi di conquistare i tre punti e laurearsi campione d'inverno.

Inter - Verona 2-1, il tabellino del match

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (83’ Sanchez), Acerbi, Bastoni; Dumfries (61’ Darmian), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83' Frattesi), Carlos Augusto (72’ Dimarco); Thuram (72’ Arnautovic), Lautaro.

Allenatore: Inzaghi

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig (73’ Cabal); Suslov (90’ Charlys), Duda; Ngonge (87’ Kallon), Folorunsho, Mboula (45’ Lazovic); Djuric (73’ Henry).

Allenatore: Baroni.

Arbitro: Michael Fabbri.

Gol: 13’ Lautaro (I), 74’ Henry (V), 94’ Frattesi (I)

Ammoniti: Coppola (V), Suslov (V)

Espulsi: Lazovic (V)