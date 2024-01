QUI FORMELLO, allenamento di rifinitura e partenza per Udine

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO 6 GENNAIO 2024 - Nell'ultimo turno del girone d'andata, la Lazio affronterà l'Udinese alla Dacia Arena. Alla vigilia del primo match dei biancocelesti nel 2024, la squadra si è riunita a Formello per svolgere l'allenamento di rifinitura, prima di partire per il Friuli.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

Per la trasferta di Udine, Sarri non potrà contare su Luis Alberto e Immobile, entrambi fuori per infortunio. Romagnoli, tornatosi ad allenare ormai da qualche giorno, tornerà tra i convocati, ma dal primo minuto si dovrebbe rivedere la coppia Gila - Patric. A destra si rivede Lazzari, tornato dalla squalifica durata due turni, con Marusic che giocherà a sinistra. A centrocampo, oltre a Guendouzi e Rovella, giocherà uno tra Vecino e Kamada, mentre in attacco Isaksen è favorito su Felipe Anderson per formare il tridente offensivo con Castellanos e Zaccagni.