Lazio - Roma, i convocati di Sarri per il derby: out Zaccagni

DERBY LAZIO ROMA CONVOCATI SARRI - È il giorno del derby tra Lazio e Roma, sfida che andrà in scena allo stadio Olimpico alle 18:00. A poche ore dal fischio d'inizio, il club ha ufficializzato la lista dei convocati per la stracittadina diramata da Maurizio Sarri. Assente Zaccagni, per l'infortunio rimediato contro il Feyenoord, mentre sono presenti Luis Alberto e Casale.

Lazio - Roma, i convocati di Sarri