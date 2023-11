Il derby allarma il traffico della Capitale: le indicazioni del Comune

Tempo di lettura: 2 minuti

TRAFFICO DERBY LAZIO ROMA - Capitale blindata, non solo per evitare scontri tra le tifoserie di Lazio e Roma. Ma anche per il traffico. Il derby non sarà l'unico evento importante all'ombra del Colosseo oggi. Motivo per cui il Comune capitolino ha diramato un comunicato su come arrivare allo stadio Olimpico con il trasporto pubblico locale.

Derby tra Lazio e Roma, il comunicato del Comune sul traffico

"L'area del Foro Italico, come di consueto, si può raggiungere con il trasporto pubblico. In particolare con: il tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e con 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini, 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade)" si legge sul sito del Comune. A margine della nota, però, è sottolineato che il piano di viabilità è ancora in via di aggiornamento.

Le altre manifestazioni a Roma

Al di là del derby, la domenica da urlo di Roma si completa con altre due manifestazioni che porteranno diverse chiusure al traffico. Come sottolineato da Il Tempo, alla Nuova Fiera di Roma è in programma la mostra felina internazionale "SuperCat Show 2023". Ma non solo. Perché nella mattinata di oggi va in scena anche "Corri al Tiburtino". Una manifestazione che comporterà la chiusura al traffico e diverse deviazioni di linee bus tra via Grotta di Gregna e via Mozart.