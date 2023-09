Ciro Immobile ad Amici di Maria De Filippi: com'è andata

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE AMICI MARIA DE FILIPPI - C'è una sorpresa negli studi di 'Amici' di Maria De Filippi. Infatti Ciro Immobile, capitano della Lazio, è stato ospitato all'interno della prima puntata della nuova edizione.

Immobile ad Amici di Maria De Filippi: le sue parole

“Come stai?”, afferma Maria De Filippi. “Bene” , risponde prontamente Immobile. Inizia così l'avventura da ospite per il capitano della Lazio e della Nazionale italiana, che viene omaggiato da tutto lo studio con il coro: “Ciro ciro ciro ciro”. Poi il regalo dell'attaccante a Maria De Filippi: una maglia dell’Italia con il nome della conduttrice e il numero 9 sulle spalle.. “Professori – afferma Ciro – Posso consegnare una maglia senza il consenso dei professori? Ti avevo portato un pensiero, la maglia della Nazionale”. Successivamente, Rudy Zerbi, il professore di canto, ha rivelato un curioso retroscena: “Noi due mandiamo i nostri figli nella stessa scuola. Lui tutte le mattine, puntuale, la mattina presto, sempre lì che porta i figli a scuola. Bravissimo un super papà”.

Ha concluso, poi, la sua esperienza negli studi di Amici con un ultimo discorso: "Grazie a te Maria per l’invito, grazie perché mi hai riportato indietro nel tempo, a quando facevo anche io i provini per diventare quello che è diventato un sogno. Dico ai ragazzi di ascoltare i professori, hanno fortuna ad essere qui, in una scuola così prestigiosa. Tenetevi stretto il posto ma ricordatevi che non c’è gloria senza sacrificio. Andate avanti per la vostra strada ma fatelo con la cazzimma, come diciamo a Napoli”.