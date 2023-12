Verona - Lazio, fissata la conferenza di Baroni: info e orario

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO CONFERENZA BARONI - Alle ore 15 di sabato 9 dicembre 2023 la Lazio sfida il Verona al Bentegodi. Il club scaligero ha pubblicato una nota ufficiale nella quale comunica orario e informazioni utili sulla conferenza della vigilia di Marco Baroni.

Verona Lazio, info e orario della conferenza di Baroni

!uesto il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC informa che domani, venerdì 8 dicembre, alle ore 14.30, nella sede del Club gialloblù in via Olanda 11 a Verona, è in programma la conferenza stampa prepartita di mister Marco Baroni alla vigilia del match di sabato 9 dicembre (ore 15) contro la Lazio, in programma allo stadio 'Bentegodi' e valido per la 15a giornata della Serie A TIM 2023/24".