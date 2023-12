Galderisi: "Guendouzi sta facendo bene, Sarri sa cosa deve fare"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GALDERISI LAZIO INTERVISTA - La Lazio si reca in trasferta a Verona per sfidare l'Hellas nella prossima giornata di Serie A. In vista del match di sabato 9 dicembre 2023, ha parlato il doppio ex Giuseppe Galderisi.

Galderisi: "La Lazio alterna buone cose ad altre meno belle"

Queste le parole di Giuseppe Galderisi a TMWRadio: "Guendouzi successore di Milinkovic-Savic? Insomma, c'è ancora una bella differenza. Sta facendo bene, ma la Lazio alterna buone cose ad altre meno belle. Sarri sa cosa deve fare, il suo modo di vedere il calcio lo sa adattare alle caratteristiche degli uomini che ha".