Calciomercato Lazio, contatto per Audero: ma occhio all'Inter

LAZIO CALCIOMERCATO MAXIMIANO AUDERO - L'esperienza di Luis Maximiano alla Lazio sta per giungere al termine. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, mancherebbe solo l'ok di Lotito per ufficializzare il passaggio del portiere all'Almeria. Come sostituto si punta su Audero della Sampdoria.

Calciomercato Lazio, contatti per Audero

Fuori Maximiano, dentro Audero: è questa l'idea della Lazio. C'è stato già un contatto con la Sampdoria, ma c'è ancora distanza. Nella trattativa si è inserita anche l'Inter, che dopo Sommer punta al portiere blucerchiato. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di SkySport.