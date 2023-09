Fares: "Alla Lazio troppa pressione. E Sarri mi disse..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

FARES INTERVISTA BRESCIA LAZIO- L'esterno della Lazio, Fares, che ha appena lasciato i biancocelesti per raggiungere in prestito il Brescia, ha parlato dei motivi del suo trasferimento. Ecco le sue parole in un'intervista a Bresciaingol.com

Le parole di Fares nell' intervista di presentazione al Brescia dalla Lazio

“Alla Lazio c’è tanta pressione, anche perché si giocano più partite. Poi ci sono le radio romane che sono molto influenti. Questa estate ho fatto bene, ma poi ho deciso che volevo giocare di più, ho bisogno di sentirmi importante, alla Lazio avevo paura di giocare poco. Sarri mi aveva detto che non sarei stato un titolare fisso e ho preferito andare via”.