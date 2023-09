Le PAGELLE di Juventus - Lazio: salvate il soldato Luis Alberto, bocciata la difesa

Tempo di lettura: 3 minuti

PAGELLE JUVENTUS LAZIO - La Lazio si risveglia bruscamente dal sogno di Napoli. A gettarle un secchio d'acqua gelata in volto è la Juventus, ora capolista. Le difese biancocelesti, dopo aver retto all'urto di Osimhen e Kvaratskhelia, cedono a Vlahovic e Chiesa in appena venti minuti. E da lì la partita assume i contorni di una sfida (quasi) impossibile. Di seguito le pagelle di Romagnoli e Casale, e quelle di tutti i compagni biancocelesti, a firma del nostro Daniele Izzo.

Juventus - Lazio, le pagelle dei biancocelesti

PROVEDEL 6.5 - Il problema è che il finimondo, stasera, non basta. Cala la solita serie di miracoli diventando l'incubo di Rabiot e facendosi uccellare solo da Vlahovic e Chiesa. Ma quelli erano proiettili, o missili terra aria.

MARUSIC 5.5 - Di lotta, tanta, e di governo, poco. Combatte con Kostic e Cambiaso senza sfigurare, ma naufraga nel maremagnum di errori della difesa biancoceleste.

CASALE 4.5 - Niente denti aguzzi, ne aggressività: oggi del dinosauro si vede solo la lentezza. Lascia a Vlahovic lo spazio di stoppare, controllare, mirare e sparare. Un pochino troppo in quello che dovrebbe essere un big match.

ROMAGNOLI 5 - Non riesce a tenere la barra dritta e la nave biancoceleste impiega venti minuti a fare la fine del Titanic. Meglio del compagno di reparto, ma solo perché grazie all'esperienza evita un passivo più pesante.

HYSAJ 5.5 - Un passo indietro rispetto a Napoli. Il problema all'occhio sinistro prima lo condiziona e poi lo costringe al cambio. Nel mezzo il vantaggio bianconero, che nasce dalla sua zona di competenza.

Dal 46' LU. PELLEGRINI 5.5 - Da lui può aspettarti la grande giocata e l'errore banale. La costante è il cartellino giallo, raccolto anche oggi con troppa leggerezza.

KAMADA 6 - Fende l'aria con la katana che si ritrova al posto del piede sinistro, ma Szczesny è superlativo. Poi martella la difesa della Juventus con inserimenti e grattacapi. È l'ultimo dei biancocelesti a sussurrare "sayonara" alla partita.

Dal 77' GUENDOUZI sv - In campo a giochi fatti, non ha possibilità di mettersi in mostra.

CATALDI 5 - I bianconeri gli piombano addosso da tutte le parti. Lui, senza specchietti retrovisori, non se ne accorge e viene tagliato fuori da ogni trama. Ne esce una prestazione incolore, con parecchi appoggi sbagliati e altrettanti nervosismi.

Dal 46' ROVELLA 5.5 - La prima passeggiata mano nella mano con la nuova fidanzata e subito l'incontro con l'ex. Emozionato, e ci sta.

LUIS ALBERTO 7 - Harry Potter ora trema davvero. Al ritmo di una magia a giornata lo scranno di Hogwarts non è più tanto solido. Da quando Milinkovic ha lasciato Formello si è caricato sulle spalle la Lazio e non ha mai deluso. Anche quando i biancocelesti sono usciti con le ossa rotte. Salvate il soldato Luis Alberto.

FELIPE ANDERSON 5.5 - Spinge a intermittenza, come un segnale morse. Il messaggio che vuole trasmettere ai compagni, però, è confusionario.

Dal 72' PEDRO sv - Ingresso tutt'altro che da ricordare. Ha bisogno di passare qualche minuto in più in campo.

IMMOBILE 5 - Si vede rimpallato un tiro a inizio ripresa, poi si eclissa. Non v'è dubbio su chi, tra lui e Vlahovic, esca vincitore nella sfida dei bomber.

Dal 67' CASTELLANOS 5 - Non il momento migliore per provare una bicicletta. E pensare che è l'unica azione per la quale merita di entrare nella cronaca.

ZACCAGNI 5.5 - Accelera e riaccelera, fino a strappare la frizione. Nel primo tempo i difensori della Juventus non lo vedono mai. Poi il motore va fuori giri e nella ripresa si adegua alla mediocrità della prestazione laziale.

ALL. SARRI 5 - Houston abbiamo sempre gli stessi problemi. La difesa sembra quella di Lecce, l'atteggiamento quello visto con il Genova e il possesso palla non si è ancora tramutato né in gol né in punti. In pochi minuti, soprattutto, la Juventus fa un sol boccone della sua Lazio. E la striscia di sconfitte contro Allegri si allunga.

Daniele Izzo

@danieleizzo94