Le PAGELLE di Lazio - Atalanta: segna sempre Vecino. Benvenuto, Taty!

PAGELLE LAZIO ATALANTA - La Lazio vince una partita al cardiopalma. Va avanti grazie a un autogol provocato da Luis Alberto e dalla prima rete in maglia biancoceleste di Castellanos. Poi viene recuperata dall'Atalanta. Infine, tocca ancora a Vecino dare la stoccata vincente e consegnare a Sarri altri tre punti. Di seguito le pagelle dei marcatori, e quelle di tutti gli altri calciatori laziali a firma del nostro Daniele Izzo.

Lazio - Atalanta, le pagelle dei biancocelesti

PROVEDEL 6.5 - La più bella parata la fa a gioco fermo, deviando con nonchalance un bolide di Ederson. Non può nulla sui gol ma si conferma grande su De Ketelaere. Tenere la porta inviolata, però, è quasi utopia in questo inizio di stagione.

MARUSIC 5 - Sotto il lemma "irriconoscibile" sul dizionario campeggia la sua foto. Lascia crossare Ruggeri in occasione del gol di Ederson, ma soprattutto si fa sovrastare da Kolasinac.

CASALE 5.5 - Dovrà offrire una cena a Vecino. Se il suo errore sottoporta non è decisivo, il merito va solo al compagno di squadra.

ROMAGNOLI 6 - L'Atalanta sembra decisa a concedergli mezza giornata di permesso. Lui si fida e cade nel tranello perdendosi Ederson. Da lì in poi soffre, ma non china mai la testa.

HYSAJ 6 - Non è travolgente né decisivo, ma fa tutto bene. E quando può affianca Zaccagni per supportarne le scorribande.

GUENDOUZI 6.5 - Più sfortunato di Willy il Coyote. Insegue il gol come Beep Beep, ma ogni volta qualcosa va storto. A Napoli il Var, a San Siro le gambe dei difensori del Milan, oggi una traversa che trema ancora.

(Dal 63' KAMADA 5.5 - Ha l'orologio in mano, ma non riesce a leggerlo e agli appuntamenti arriva sempre tardi)

ROVELLA 7 - Evidentemente ha imparato da Naruto la moltiplicazione del corpo. È uno, ma sembrano tre. La mette sul fisico con il colosso Scalvini, e vince. Sfida in velocità il centometrista Zappacosta, e vince. Ripulisce la manovra con dovizia e precisione. Prestazione super.

(Dal 77' CATALDI sv - Serviva un cuore laziale per tenere basse le pulsazioni in un pazzo finale di gara)

LUIS ALBERTO 7 - Agita la bacchetta e gli avversari non controllano più i movimenti. L'incantesimo a De Ketelaere porta al vantaggio biancoceleste. Poi sparisce dietro al velo lanciando di fatto l'azione del raddoppio. Vale da solo il prezzo del biglietto.

(Dal 54' VECINO 7.5 - Gli tocca rimpiazzare Luis Alberto. E che problema c'è, secondo gol consecutivo e partita in cassaforte)

FELIPE ANDERSON 5.5 - L'assist a Castellanos è un gioiello. Ma per il resto della partita è indolente e impreciso, in linea con un inizio di stagione abbondantemente sotto tono.

(Dal 77' ISAKSEN 6.5 - Entra, dribbla e ridribbla. Spacca letteralmente la partita a suon di accelerazioni)

CASTELLANOS 8 - La prima volta non si scorda mai. Non era facile rispondere presente nel giorno in cui il popolo laziale si è stretto attorno a Immobile. Anche se da uno che segna tre gol in casa del Real Madrid era lecito aspettarselo. Gol e assist, benvenuto Valentin.

ZACCAGNI 6 - Sa come creare scompiglio, finché regge va più veloce di tutti. Si spegne, però, con il passare dei minuti. La sosta servirà per un bel tagliando al motore.

(Dal 54' PEDRO 6.5 - Terzo gol nelle ultime tre partite. Due, però, gliel'hanno annullati. I giovani non possono che prendere esempio dalla voglia di calcio di un campione del genere)

ALL. SARRI 7 - Ha due grandi meriti. Il primo: quest'anno riesce a cambiare l'inerzia dell'incontro con le sostituzioni. Il secondo: aver detto "no, grazie" al Galatasaray per Vecino. Dopo Torino e Celtic, l'uruguagio gli regala la seconda vittoria in campionato. Un successo che mette in mostra Castellanos, spolvera Guendouzi e toglie il velo da Isaksen. Un materiale sul quale lavorare in due settimane di sosta.

Daniele Izzo

@danieleizzo94