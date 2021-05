Immobile vs Belotti: è doppia sfida tra i bomber azzurri

- Advertisement -

LAZIO TORINO IMMOBILE BELOTTI – Amici nella vita, nemici per una notte. E rivali per un mese. Questo il destino di Ciro Immobile ed Andrea Belotti, i bomber di Lazio e Torino protagonisti della sfida a distanza nel match di oggi tra le due compagini. I due attaccanti, che si contendono una maglia da titolare nell’Italia che tra meno di un mese farà il suo esordio ad Euro2020, si stimano e si rispettano. Ma stasera nessuno guarderà in faccia all’altro: in ballo ci sono le strette motivazioni di campionato – più impellenti quelle del granata, a dire il vero – ma anche il voler dimostrare di essere pronti per la rassegna continentale con la maglia azzurra.

Lazio-Torino, la sfida a distanza tra Immobile e Belotti

King Ciro, come ricorda il Corriere dello Sport, è un ex dell’incontro. I numeri del biancoceleste contro la sua ex squadra sono da urlo: da giocatore della Lazio Immobile ha già segnato ai granata 7 gol in 10 partite, di cui 5 nelle ultime 4. Il Gallo invece ha punito i capitolini 4 volte, di cui 3 su calcio di rigore. Stasera i due raramente incroceranno i loro tacchetti sul terreno di gioco: la sfida si gioca a distanza, in attesa di condividere, come accaduto negli ultimi match degli azzurri, la stanza nel ritiro della Nazionale.