Serie A, Cagliari-Frosinone 4-3: Pavoletti guida l'incredibile rimonta

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI FROSINONE SERIE A - Una partita incredibile quella offerta da Cagliari e Frosinone nel lunch match della domenica. All'Unipol Domus i padroni di casa rimontano da 0-3 a 4-3 grazie all'uomo dei miracoli Leonardo Pavoletti. L'attaccante dei sardi realizza una doppietta nei minuti di recupero, completando una 'remuntada' che ha dell'incredibile. Cala così il sipario su un match tra i più belli e pazzi degli ultimi anni in Serie A.

Cagliari-Frosinone 4-3, il tabellino del match di Serie A

Cagliari(4-3-2-1) – Scuffet; Nandez (42′ Zappa), Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola (45′ Pavoletti), Makoumbou, Prati; Jankto (62′ Azzi), Mancosu (62′ Viola); Luvumbo (62′ Oristanio). Allenatore: Claudio Ranieri

Frosinone (4-2-3-1) – Turati; Lirola (73′ Oyono), Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (80′ Okoli), Barrenechea; Reinier (73′ Bourabia), Baez (55′ Garritano), Soulè; Cuni (55′ Cheddira). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 23′ e 37' Soulè (F), 49′ Brescianini (F), 72′ Oristanio (C), 76′ Makoumbou (C), 93′ e 95' Pavoletti (C).

Ammoniti: 25′ Romagnoli, 56′ Prati, 85′ Bourabia.