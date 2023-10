Sponsor Expo2030 su maglie Lazio, potrebbe slittare l'esordio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SPONSOR EXPO2030 ESORDIO - Corsa contro il tempo per tentare di esporre contro la Fiorentina per la prima volta Expo2030 sulle maglie della Lazio. Essendo ormai a ridosso del match, l'esordio del nuovo sponsor potrebbe avvenire nella trasferta di Bologna, in programma per venerdì 3 novembre 2023. Ecco di seguito gli ultimi aggiornamenti in merito.

Claudio Lotito starebbe operando una corsa contro il tempo per esporre lo sponsor di fronte ai propri tifosi. Ritardi a livello burocratico starebbero però rallentando la chiusura della collaborazione, non mettendone in dubbio la fattibilità ma allungando i tempi. Giunti ormai alla vigilia del match contro la Fiorentina, riporta il Corriere dello Sport, risulta difficile pensare che l'esordio avvenga all'Olimpico. Molto più plausibile una "prima" nella trasferta di Bologna, prossimo impegno in Serie A della compagine biancoceleste.