Roma, Bove: "Partita tesa: anche alla Lazio è capitato"

BOVE LAZIO ROMA - Edoardo Bove ha parlato dopo il derby di Coppa Italia perso dalla Roma con la Lazio. Ecco le sue parole, rilasciate a Sky Sport.

Lazio - Roma, l'analisi di Bove

"I derby sono partite molto tese, A volte la qualità del gioco viene meno. Non dovrebbe essere così ma succede: è capitato anche alla Lazio. Nel primo tempo non hanno creato assolutamente niente. Una volta andati in svantaggio, poi, siamo andati in difficoltà: possiamo sicuramente migliorare sul gioco, siamo sulla strada giusta. Fa male perdere queste partite ma ripartiremo dalla forza del gruppo, compattiamoci che la stagione è lunga".