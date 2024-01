Bottiglia di birra contro Bove: cosa rischia la Lazio

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ROMA DERBY PORTE CHIUSE - La Lazio batte la Roma per 1-0 e si aggiudica il derby di Coppa Italia. Una nota negativa però potrebbe rovinare la festa. Una bottiglietta di birra ha colpito nel collo Bove, motivo per cui il pubblico laziale potrebbe andare incontro a una sanzione.

Lazio - Roma, i biancocelesti rischiano una sanzione

La Lazio ha trionfato in Coppa Italia e battuto per 1-0 la Roma. La festa, però, potrebbe venire scalfita da uno spiacevole episodio. Dipenderà tutto dalle conseguenze di un gesto arrivato a metà secondo tempo. Edoardo Bove, centrocampista della Roma, è stato vittima del lancio di una bottiglia di birra. Arrivato dalla Tribuna Tevere, l'oggetto ha colpito al collo il calciatore. Il quale subito si è chinato e poi ha raggiunto la panchina, dove è stato medicato.

Le autorità interverranno. E poi, finendo nel referto dell'arbitro Orsato, il caso darà quasi sicuramente luogo a sanzioni. È presto per sapere l'entità. Tra le opzioni ci sarebbe anche quella di una o piu gare a porte chiuse. Ma al momento è niente piu che una voce. Tutto, infatti, dipenderà dalla relazione e dalle decisioni di chi di dovere. Sicuramente non arriverà la sconfitta a tavolino. Un'ipotesi che poteva venire presa in considerazione in due casi. Il primo: impossibilità da parte del fischietto di gara a riprendere il gioco. Il secondo: impossibilità per il calciatore a proseguire la gara.

Le parole di Bove a Sky Sport nel post-partita: "Interverranno le autorità"

"L'ho vissuto in maniera normale, mi hanno tirato una bottiglietta di birra in testa e mi hanno colpito. Non mi sembrava il caso di fare polemiche eccessive o scenate, le autorità di competenza interverranno perché non credo sia una cosa normale. Preferisco però parlare di cose di campo".