Il Cagliari recupera pedine in vista della Lazio

CAGLIARI INFORTUNATI LAZIO- Il Cagliari, in vista della partita della Serie A 2023/24 contro la Lazio, recupera gli infortunati. Come pubblicato sui social direttamente dalla società sarda, infatti, a disposizione di Ranieri ci sarà Mancosu. Anche Nandez in gruppo, differenziato per Capradossi e Di Pardo.

Il Cagliari recupera gli infortunati in vista della Lazio