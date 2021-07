Calciomercato Lazio, Felipe Anderson sulla via del ritorno: i dettagli

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO ANDERSON – Felipe Anderson corre verso la Lazio. Il talento brasiliano, esploso con i colori biancocelesti, è pronto a far ritorno a Roma. Il classe ’93, che ha lasciato la Capitale nel nel 2018 per circa 30 milioni di euro, potrebbe tornare a 0 con un’operazione capolavoro.

I dettagli dell’operazione

Al suo arrivo Maurizio Sarri ha chiesto delle ali per sviluppare al meglio il proprio modulo di gioco. E subito è spuntato Felipe Anderson che con l’aquila sul petto ha lasciato il segno. Pupillo del tecnico toscano, il quale avrebbe fatto carte false per portarlo al Napoli, questa potrebbe essere l’ora del congiungimento. Come riporta Il Messaggero, l’operazione è in dirittura d’arrivo. Igli Tare, dopo aver stabilito un contatto con il Manager del Pipe, ha proposto una cessione a 0 più il 50% della futura rivendita del giocatore brasiliano. Il club inglese, scettico in un primo momento, avrebbe dato il benestare per portare a termine il ritorno dell’ex numero 10 nella Capitale. Dal canto suo Pipe ha accettato di ridursi lo stipendio ed è pronto a firmare per quattro anni con un contratto inferiore ai due milioni di euro a stagione.