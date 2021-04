Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI CORONAVIRUS TAMPONI – Non ci sono elementi positivo nel gruppo squadra del Napoli. La notizia, diffusa da un comunicato ufficiale della società ha sottolineato come tutti i tamponi effettuati in mattinata siano risultati negati. Tutti a disposizione, quindi, per Gattuso al netto degli infortuni e delle squalifiche.

