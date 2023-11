Cataldi: "Meritavamo di più. Quando è così meglio non perdere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DERBY LAZIO ROMA CATALDI INTERVISTA - Danilo Cataldi ha parlato ai microfoni baincocelesti nel post partita di Lazio - Roma, gara terminata 0-0.

Lazio - Roma, le parole di Cataldi a fine partita

Alla fine ai punti meritavamo qualcosa in più. È stata una partita molto tattica, se entra un gol nel primo tempo magari va diversamente. Purtroppo è andata così".



La partita a centrocampo

"Non ci hanno dato grossi problemi. Abbiamo sbagliato solo i primi 15 minuti del secondo tempo in cui abbiamo perso qualche pallone di troppo. In uscita si sono avvicinati troppo all'area. Dovevamo girare più il pallone per imbucare in avanti. Quando ci sono queste partite, se non si trova l'episodio giusto è meglio non perdere".



Il derby per Cataldi

"Io cerco sempre di aiutare i compagni, facendogli capire il significato di questa partita. Cerco solo di fargli capire che non è una partita come le altre. Spero di esserci riuscito con i nuovi, ma penso di si".



Chance da titolare

"Ho cercato come sempre di fare ciò che so fare. Aiutare la squadra e far girare il pallone. Sapevamo che davanti hanno Lukaku, a cui è difficile portare via il pallone. Ho cercato di fare da schermo. Penso di esserci riuscito bene nel primo tempo. Ai punti meritavamo qualcosa".