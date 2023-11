Lazzari: "Derby equilibrato. L'unico rammarico..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

DERBY LAZIO ROMA LAZZARI INTERVISTA - Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni ufficiali baincocelesti nel post partita del derby tra Lazio e Roma.

Lazio - Roma, le parole di Lazzari a fine partita

"È stato un derby equilibrato. Dopo i primi 10 minuti che abbiamo sofferto, gli ultimi 30 del primo tempo abbiamo avuto delle palle gol clamorose. Il secondo tempo è stato equilibrato, quando non si può vincere è importante non perdere.



Rammarico

"L'unico rammarico è quello di chiudere il primo tempo sullo 0-0. Lascia rammarico perché abbiamo avuto occasioni importanti. Dispiace non portare a casa la vittoria".



Momento di forma

"Sicuramente nelle ultime quattro o cinque partite, mi sono applicato molto di più nella fase difensiva. Lavoro duramente in settimana e sono contento. Il mister chiede soprattutto la fase difensiva ai terzini. Penso di essere migliorato molto e sono contento della fiducia che mi sta dando".



Calo fisico

"È vero che abbiamo avuto tanti giorni per recuperare da martedì. Negli ultimi 15 minuti con più lucidità potevamo creare qualcosa in più. Il rammarico è più per il primo tempo".

Calendario in discesa

"Sono cinque anni che sono qui, ma un calendario come questo non l'abbiamo mai affrontato. Le ultime partite del girone d'andata affronteremo delle squadre che ci sono sotto in classifica, senza sottovalutarle. Se giochiamo così saliremo in classifica e ne sono convinto".