Mourinho: "L'arbitro ha un criterio con noi. Sarri sempre simpatico"

Tempo di lettura: 2 minuti

DERBY LAZIO ROMA MOURINHO INTERVISTA - José Mourinho si è presentato ai microfoni di Dazn al termine di Lazio - Roma per commentare il match.

Lazio - Roma, le parole di Mourinho a fine partita

“Sapore di un punto. Quando giochi lo fai per vincere, il punto è un punto positivo, meglio della sconfitta. Quando giochi contro una squadra che ha gli stessi obiettivi e non perdi, è buono".

“Hanno giocato i giocatori che erano in condizione, non ha giocato ovviamente Pellegrini, Aouar. Abbiamo giocato con tre giocatori che potevano avere gambe, cuore, testa per giocare una partia di questo livello. I due quinti li volevo far giocare 90 minuti, però avevamo comunque soluzioni per compensare. Oggi hanno dato tanto. Dietro avevo solo questi. Quando l’arbitro ha un criterio solo con noi, di dare due gialli in 20/25 minuti a due difnesori centrali lì siamo in difficoltà. A Karsdorp ho detto di non saltare mai su Marusic sennò lasciava mancini da solo contro Pedro, che è un fantastico giocatore, ma poteva fare nuoto. I ragazzi hanno fatto una buona partita con personalità e tanta palla. Ci è mancato il gol, Rui Patricio non ha praticamente toccato la palla, ma quando l’ha fatto è andato bene. Questa è la qualità di Dybala, ha fatto un grande lavoro. Contro la Lazio che ha tanta gente in panchina, se gli lasciamo palla sarebbe stato difficile".

"Sarri è sempre molto simpatico con me. Prima della partita ci siamo trovati e abbiamo scherzato con le parole dei giorni scorsi. Ci vogliamo bene. Dopo la partita ridevamo perché le prossime due settimane nessuno dei due ride e nessuno piange".

"Bilancio è facile, siamo a tre punti dal quarto posto. Il campionato per me è iniziato alla quarta giornata.Abbiamo fatto un disastro contro il Genoa. Il nostro campionato è stato danneggiato dalle assenze. Io sono molto esigente con me stesso, non sono mai soddisfatto".