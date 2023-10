La MOVIOLA di Feyenoord- Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

FEYENOORD LAZIO MOVIOLA - La Lazio riparte in Serie A con un'ottima vittoria contro il Sassuolo, ma ora è di nuovo il momento di tornare sui campi della Champions League! la squadra di Sarri ha effettuato fino ad ora un ottimo percorso e questa sera è alla ricerca di altri tre punti contro il Feyenoord. L'arbitro della gara il tedesco Stieler. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali attraverso la moviola del match.

Feyenoord- Lazio, la moviola del match

Secondo tempo

90 + 4' Sale la tensione in campo: faccia a faccia tra Castellanos e Geertruida, l'arbitro chiaramente ammonisce entrambi.

90' L'arbitro dichiara ora 6 minuti di recupero

87' L'arbitro non risparmia nessuno: cartellino giallo per Zaccagni per proteste, e dopo qualche minuto viene ammonito anche Guendouzi.

82' GOL LAZIO! si apre una piccola speranza per i biancocelesti che accorciano le distanze con Pedro. 3-1.

81' Calcio di rigore della Lazio, assegnato subito dall'arbitro Stieler, dopo un fallo di Lopez ai danni di Castellanos che viene travolto in area di rigore.

74' Gol Feyenoord. Ancora Feyenoord, ancora Gimenez per il 3 gol degli olandesi

66' L'arbitro non concede l'angolo alla Lazio nonostante l'ultimo tocco del giocatore del Feyenoord Lopez in duello con Zaccagni. Si lamenta il numero 20 biancoceleste.

64' Non si salva nessuno: ammonito anche Matìas Vecino che ha trattenuto Timber per la maglia. L'arbitro molto generoso con i cartellini da ambo le parti.

60' Anche Romagnoli non sfugge: cartellino giallo per un fallo ai danni di Gimenez

58' Viene ammonito anche Hartman per un fallo su Felipe Anderson.

46' Ammonito anche il nuovo entrato del Feyenoord Lopez

45' Si riparte a Rotterdam! inizia il secondo tempo di Feyenoord - Lazio. Primi cambi per Maurizio Sarri: entrano Lazzari e Guendouzi. escono Hysaj e Rovella.

Primo tempo

45+3 Duplice fischio dell'arbitro. Finisce il primo tempo

45 + 3' Gol Feyenoord, in vantaggio ancora una volta, stavolta con Zerrouki. I giocatori della Lazio si lamentano per un presunto fuorigioco, ma dopo un breve check, il gol viene convalidato. 2-0 a Rotterdam

45' L'arbitro Stieler annuncia i 3 minuti di recupero

45+1' Passano pochi secondi e anche Casale viene ammonito per un fallo sullo stesso Gimenez

43' Cartellino giallo anche per Gimenez, appoggiandosi su Casale con un braccio largo

31' Arriva adesso il vantaggio del Feyenoord, con il gol fulminante di Gimenez. Gli olandesi qualche minuto prima, avevano reclamato un tocco di braccio in area di rigore. Nulla per l'arbitro. Ma segnano comunque gli olandesi

30' Ancora cartellino giallo ma stavolta per il Feyenoord, con un fallo di Nieuwkoop ai danni di Zaccagni

28' Il primo cartellino giallo del match lo prende la Lazio con Rovella

26' Segna il Feyenoord ma viene subito annullato il gol di Gimenez, che non può nulla contro la tecnologia: fuorigioco dell'argentino

7' Attacca il Feyenoord in massa, mettendo in difficoltà la Lazio, con tanto di fallo su Rovella che finisce a terra. Non c'è nulla per l'arbitro e fa proseguire l'azione

1' Fischia l'arbitro Stieler, inizia il match tra Feyenoord e Lazio allo stadio De Kuip di Rotterdam!