Provedel: "Complimenti al Feyenoord. Stiamo rosicando"

FEYENOORD LAZIO PROVEDEL INTERVISTA - Alla fine di Feyenoord - Lazio, Ivan Provedel ha parlato della sfida ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Feyenoord - Lazio, le parole di Provedel a fine partita

"Sicuramente tanta rabbia. Stiamo rosicando perché l'approccio non è stato all'altezza, il loro si. Risultato giusto. Questo è il calcio, impariamo per non commettere più questi errori. Non dobbiamo fare allarmismi perché è tutto aperto. Adesso verranno loro da noi".



Cosa è mancato

"Se in Champions non sei perfetto non porti punti a casa. Il Feyenoord ha avuto l'approccio che ci aspettavamo. Arrivavamo spesso secondi e quindi per loro diventava più facile. Bisogna fargli i complimenti perché sono stati bravi. Abbiamo perso qui, ma dobbiamo tenerci questo dentro per il futuro".



Il ritorno

"Quello di cui sono convinto è che quando verranno da noi avremo un Olimpico molto caldo, ma starà a noi portare tutta la gente a riempirlo. Sicuramente potrà aiutarci per fare una grande vittoria".

Il portiere biancoceleste ha parlato anche a Sky Sport

Per me nessun campanello d'allarme, avere difficoltà in Champions è normale per tutti. Nelle altre gare abbiamo sopperito alle difficoltà, oggi siamo arrivati con l'atteggiamento sbagliato e senza lo spirito necessario per fare punti. Facciamo i complimenti a loro per la gara che hanno fatto e noi dobbiamo pensare a noi. Poi lo vedremo alla prossima in casa".



Difesa

"Noi dobbiamo lavorare, numeri alla mano evidentemente non stiamo lavorando con il mister. Oggi la partita non è stata perfetta nei 90 minuti, dobbiamo partire da questo e pensare a migliorarci, così alla lunga i risultati saranno migliori".