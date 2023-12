Serie A, Genoa - Inter 1-1: i nerazzurri steccano a Marassi

Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA INTER SERIE A 2024 - L'Inter capolista non va oltre l'1-1 in casa del Genoa. Poco dopo essersi portati avanti grazie ad Arnautovic, i nerazzurri hanno subito il gol del pareggio di Dragusin, abile a staccare di testa su corner e a sorprendere un Sommer non impeccabile. Nella ripresa poche occasioni da entrambe le parti, con il risultato che rimane invariato fino al fischio finale. La Juventus, impegnata in questo turno contro la Roma, ha ora l'opportunità di accorciare il gap con il primo posto, andando a meno due.

Genoa - Inter 1-1, il tabellino del match

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter (1' st Vasquez); Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman (16' st Malinovskyi), Martin (33' st Messias); Gudmundsson, Ekuban (16' st Retegui).

A disposizione: Sommariva, Leali, Martin, Vogliacco, Matturro, Hefti, Haps, Thorsby, Jagiello, Galdames, Fini, Puscas, Messias.

Allenatore: Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (45' st Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian (33' st Dumfries), Barella (33' st Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan (45' st Klaassen), Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic (25' st Sanchez).

A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Klaassen, Asllani, Pavard, Agoumé, Stabile, Sensi, Sarr, Motta.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 42' Arnautovic (I), 52' Dragusin (G)

Ammoniti: all. Gilardino, Gudmundsson, Dragusin (G), Barella, Mkhitaryan (I)