Il punto sugli infortuni: Isaksen da valutare, contusione per Zaccagni

Tempo di lettura: < 1 minuto

INFORTUNI UDINESE LAZIO- Durante Udinese-Lazio, finita con il punteggio di 1-2, alcuni giocatori biancocelsti hanno subito diversi colpi. Come riportato da Lazio Style Channel, il dottor Rodia, ha rivelato una sorta di bollettino medico riguardante le condizioni di Isaksen, Patric e Zaccagni.

Le condizioni di Isaksen, Zaccagni e Patric

Durante Udinese-Lazio, tre giocatori biancocelesti, hanno subito dei colpi. Lazio Style Channel ha riportato il bollettino medico del dottor Rodia. Patric dopo un contrasto aereo nel primo minuto di gioco, è caduto male sulla spalla. Dopo attimi di paura, il difensore si è rialzato senza poi avere ripercussioni. Se Patric non preoccupa, sono da valutare le condizioni di Isaksen. Il Danese procurandosi una punizione (poi trasformata in gol da Pellegrini) ha subito un movimento innaturale del ginocchio. L'attaccante ha continuato a giocare senza problemi, per poi essere però sostituito da Felipe Anderson a fine primo tempo. Per Zaccagni invece si tratta di una contusione al piede. Le sue condizioni saranno rivalutate nel prossimi giorni.