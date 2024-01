Pellegrini: "Felice per il mio primo gol. Non ci ho capito niente"

Tempo di lettura: 2 minuti

UDINESE LAZIO PELLEGRINI INTERVISTA - Nel post partita di Udinese - Lazio, Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti per commentare il match.

Udinese - Lazio, le parole di Pellegrini a fine partita

"Ho segnato, ma è come se le emozioni arrivassero, ma ovattate dalla concentrazione della partita. Sono contento di aver portato a casa i tre punti. Abbiamo parlato un po' con i compagni, analizzando le situazioni. La barriera aveva giocatori molto alti. La cosa più intelligente da fare era metterla all'angolino, con il portiere alto".



Primo gol in carriera

"Sono felice per aver fatto il mio primo gol con questa maglia, ma allo stesso tempo ho fatto 111 partite tra i professionisti e un gol è poco. Devo continuare così e ne arriveranno altri".



Il match

"Il nostro pensiero era a questa partita di campionato. Ci siamo prefissati di pensare partita oer partita. Era una partita improtante e ora siamo a 3 punti dalla zona Champions. Abbiamo fatto una prima parte di campionato non perfetta, c'è da prendere il negativo e il positivo delle cose".



Primo gol in carriera arrivato con la Lazio

"È una cosa emozionante. A dire la verità non me lo sarei mai aspettato. Sapevo che in qualche modo sarei arrivati a vestire questa maglia. Sono contento di averlo fatto così presto. Non avrei mai pensato di fare il primo gol con questa maglia".



Cambio di passo

"Noi non abbiamo mai mollato un centimetro nella nostra testa. Avevamo dei difetti e li abbiamo ancora. È un gruppo di valori importanti, come persone e calciatori. Sono contento di essere in un gruppo così di uomini. È una questione di tempo, non abbiamo ancora fatto nulla".

Il terzino ha parlato anche a Dazn

"Sono contento per il gol, di più per i tre punti però, che erano fondamentali. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sappiamo che il derby è importante, ma oggi abbiamo pensato solo alla partita contro l'Udinese fino al 96'. Non possiamo permetterci di guardare la classifica. Dobbiamo andare partita per partita e continuare a giocare così con questo spirito".