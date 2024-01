Supercoppa Italiana, le squalifiche non preoccupano: la novità

Tempo di lettura: < 1 minuto

SUPERCOPPA ITALIANA SQUALIFICHE - C'è un'importante novità per quanto riguarda squalifiche e diffide in vista della Supercoppa Italiana, che vedrà coinvolta anche la Lazio.

Lazio, niente squalifiche da scontare in Supercoppa Italiana

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, le quattro squadre qualificate alla Supercoppa Italiana non dovranno preoccuparsi di diffidati e squalificati. Una deroga della FIGC, infatti, permetterà loro di scontare eventuali squalifiche in campionato. I diffidati che saranno, in caso, ammoniti nella prossima giornata di Serie A, sconteranno la squalifica nella ventunesima di campionato e non in Supercoppa. Lo scopo è far partecipare le compagini al completo, esclusi ovviamente i convocati per la Coppa d'Africa e la Coppa d'Asia, per dare risalto al valore dell'evento. La Lazio ha nella lista dei diffidati Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella e Zaccagni. L'Inter, che affronterà i biancocelesti in semifinale, conta Barella e Calhanoglu.