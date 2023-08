Lazio-Genoa, si va verso i 40.000 tifosi all'Olimpico

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GENOA TIFOSI STADIO OLIMPICO- Finalmente la Lazio è pronta a disputare la prima partita in casa della Serie A 2023/24, contro il Genoa! Dopo la caduta di Lecce serve una scossa e i tifosi biancocelesti non mancheranno di fare sentire la loro vicinanza a Mister Sarri e alla squadra.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, infatti, alle 20.45 di domenica 27 agosto 2023 allo Stadio Olimpico di Roma saranno presenti circa 40.000 tifosi: 28408 abbonati, 9500 tagliandi già venduti per la singola partita, più qualche tifoso dell'ultimo minuto. Non male, per cantare a squarciagola che la Lazio non sarà mai sola.