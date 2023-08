Con il Genoa panchina numero 100 per Sarri alla Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

SARRI LAZIO GENOA 100 PANCHINE- Contro il Genoa saranno 100 le panchine di mister Maurizio Sarri alla guida della Lazio. Seconda gara della Serie A 2023/24 e, dopo l'amara sconfitta di Lecce all'esordio, il tecnico spererà sicuramente di festeggiare questo traguardo con una vittoria che scacci i primi nuvoloni della stagione.

Come sottolineato in mattinata dal Corriere dello Sport, Lazio Genoa non ha solo un valore simbolico: vincere aiuterebbe la Lazio a preparare al meglio la sfida contro il Napoli, ultima prima della sosta e, di certo, la più complicata delle tre gare d'esordio nella Serie A 2023/24.