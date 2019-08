CALCIOMERCATO LAZIO ATTACCO – Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato estivo, e la Lazio potrebbe mettere a segno un colpo in attacco. Come richiesto esplicitamente da Inzaghi, la squadra biancoceleste ha bisogno di un terzo attaccante su cui puntare e da affiancare ad Immobile e Correa, dato che la situazione relativa al rinnovo di Caicedo non sembra sbloccarsi. Se il nuovo nome finito sul taccuino è quello di Bas Dost, c’è un altro nome da tenere in considerazione.

Ecco l'”Ibra d’Egitto”

Si tratta dell’egiziano Ahmed Hassan, classe 1993, di proprietà dello Sporting Braga. L’attaccante, soprannominato l’Ibrahimovic d’Egitto, proviene dunque dallo stesso club dal quale partirono Wallace, Neto e Jordao. Il suo agente è Mendes, che potrebbe muoverlo entro la fine del mercato: secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere la sorpresa last minute.