CALCIOMERCATO LAZIO LLORENTE DOST – La Lazio è a caccia di un attaccante di scorta a Immobile e Correa, lo ha richiesto esplicitamente Inzaghi. E se il sogno pare essere lo svincolato Llorente, pare che nei pensieri di Tare e Lotito ci sia un altro centravanti: Bas Dost.

Le ultime

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel caso in cui Caicedo dovesse lasciare la Capitale – l’ecuadoriano, al momento, è lontano dal rinnovo – la Lazio vorrebbe tentare il colpo per un big. Ecco perché la candidatura del 30enne olandese non è affatto da sottovalutare, anzi: lo Sporting Lisbona, club che ne detiene il cartellino, vuole monetizzare e vendere. Per il calciatore chiede relativamente poco (10 milioni di euro), ma in questo modo si libererebbe di un ingaggio piuttosto elevato (l’attaccante percepisce un ingaggio di 5,9 milioni di euro lordi a stagione). L’olandese, alto 196 cm, ha esperienza e qualità per completare il reparto insieme ad Immobile e Correa. La Lazio ci pensa.