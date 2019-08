LAZIO RINNOVO CAICEDO – Il futuro di Felipe Caicedo con la maglia della Lazio è sempre più in bilico. L’attaccante ecuadoriano andrà in scadenza il 30 giugno 2020 e il rinnovo non è ancora arrivato. Caicedo cerca l’ultimo contratto importante della sua carriera ed ha rifiutato i 2 milioni offerti dalla società biancoceleste. Come riporta il Corriere dello Sport 3 milioni è la sua richiesta, forte della convinzione che potrà liberarsi a parametro zero al termine della prossima stagione.

CAICEDO – In estate Caicedo ha rifiutato la proposta del Boca Juniors: i gialloblu avrebbero offerto 6-7 milioni alla Lazio, una plusvalenza non indifferente. Adesso la società proverà ad allungare il suo contratto fino al 2021, facendo leva sulla garanzia di un maggiore utilizzo durante la stagione. In quella scorsa Caicedo è stato il miglior attaccante di riserva di Serie A con 9 gol tra coppe e campionato ed alla soglia dei 31 anni vorrebbe chiudere in bellezza la sua carriera in Europa. La Lazio tenterà ancora di convincere l’ecuadoriano, il rischio è di avere in rosa un calciatore che dal prossimo gennaio sarà libero di accordarsi con altri club.