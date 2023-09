Le probabili formazioni di Lazio Torino: Sarri vara il turnover. Tre big a riposo

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TORINO - "Ritiro necessario" ha detto il presidente Lotito. La sua Lazio non sa più vincere, perciò urgono provvedimenti. Dall'unione d'intenti, di nuovo cementificata in questi giorni, i biancocelesti escono per affrontare il Torino nella sesta giornata di Serie A TIM. Qui di seguito le probabili formazioni del match dell'Olimpico.

Serie A, giornata 6: le probabili formazioni di Lazio Torino

Sarri cambia la Lazio. Questa è la novità della sesta giornata. Dopo una settimana difficile, passando dalla Juventus all'Atletico Madrid e al Monza, i biancocelesti affrontano un altro impegno di mercoledì prima di far visita al Milan. Perciò, il tecnico varerà un turnover ragionato. Riposano Romagnoli, Cataldi e Zaccagni: uno per reparto. Al loro posto: Mario Gila, all'esordio stagionale, Vecino e Pedro. Davanti al solito Provedel, si muoveranno Hysaj, Casale e Lazzari. Niente turnover, invece, per Luis Alberto. Allo spagnolo e a Kamada la licenza d'offendere. La stessa che avranno capitan Immobile e Felipe Anderson, inizialmente in panchina con il Monza.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Gila

Hysaj

Kamada

Vecino

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Pedro

All. Maurizio Sarri

TORINO (3-4-2-1)

Vanja Milinkovic-Savic

Schuurs

Buongiorno

R. Rodriguez

Bellanova

Ilic

S. Ricci

Lazaro

Vlasic

Radonjic

Sanabra

All. Ivan Juric

Come arriva la Lazio alla sfida

Due sconfitte e zero punti in classifica. Poi la svolta di Napoli, la nuova caduta di Torino e il pareggio interno con il Monza. Al Maradona la Lazio ha reagito, giocato e convinto. Kamada è apparso più nel vivo del gioco e le ali, Zaccagni e Felipe Anderson, sono tornate a dribblare e illuminare. Lo stesso ha fatto Luis Alberto. Però, il dopo sosta a Torino è stato nuovamente non positivo. Al pari della sfida con il Monza, dove si sono fatte sentire le fatiche della Champions League. Insomma, la stagione della Lazio continua a vivere giri gratuiti sulle montagne russe.

Come arriva il Torino alla sfida

Otto punti guadagnati, il doppio della Lazio. Il Torino di Ivan Juric ha un'identità precisa, e togliendo il passo falso nella Milano rossonera il tragitto finora è stato importante. Due vittorie e altrettanti pareggi hanno lanciato Zapata e compagni tra le possibili sorprese del campionato. Soprattutto dopo aver tenuto testa, nell'ultima giornata, a una squadra come la Roma.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Torino

Il match tra Lazio e Torino sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Dazn e anche su Sky. Per chi ha il satellitare, basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport 4K o Sky Sport per vedere il match tra laziali e brianzoli. La sfida dell'Olimpico, il cui fischio d'inizio è fissato alle 20.45, sarà disponibile in streaming sull'app di Dazn e su quella di Sky Go.

Daniele Izzo