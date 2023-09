Provedel segna, ma il banner della Lazio non è pronto: la curiosità

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROVEDEL BANNER GOL LAZIO CURIOSITA - Nessuno poteva aspettarsi un finale così clamoroso, nemmeno la Lazio! Il gol di Provedel al minuto 94' contro l'Atletico Madrid ha colto alla sprovvista anche la società biancoceleste, che non aveva pronto il banner celebrativo. Il club capitolino ha rimediato in mattinata, pubblicando sui propri social il post "HA SEGNATO PROVEDELLLLLLLLLLL" e aggiungendo "Scusate ma il banner del gol di Provedel non era stato considerato".

La Lazio pubblica in ritardo il gol di Provedel: "Non era stato considerato"