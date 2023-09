OCCHIO AL FISCHIETTO, Abisso arbitra Lazio - Monza

Tempo di lettura: < 1 minuto

DESIGNAZIONE ARBITRALE LAZIO MONZA – L'AIA ha annunciato sul proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Il diretto di gara scelto per Lazio - Monza, in programma per sabato 23 settembre alle ore 20:45, è Rosario Abisso, coadiuvato da Berti e Fontani. La Penna è il quarto uomo, mentre nei ruoli di Var e Avar selezionati Pairetto e Manganiello.

La sestina arbitrale

Arbitro: Abisso

Assistenti: Berti e Fontani

IV Uomo: La Penna

V.A.R.: Pairetto

A.V.A.R.: Manganiello