PROBABILI FORMAZIONI SERIE A GIORNATA 2 - È ritornata la Serie A. Dopo l'esordio che ha regalato non poche sorprese, si riprende subito a parlare di campo. Ecco tutte le probabili formazioni per la seconda giornata del massimo campionato italiano.

Probabili formazioni Serie A 2023/24: giornata 2

Le probabili formazioni di Frosinone - Atalanta

Un match complicato dopo l'altro per il Frosinone che, dopo aver affrontato il Napoli, si ritrova l'Atalanta. Volano i nerazzurri sulle ali del neo arrivato De Ketelaere, già in gol nello 0-2 contro il Sassuolo.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cheddira, Caso. All.:Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Lookman. All.: Gasperini.

Le probabili formazioni di Monza - Empoli

Una sconfitta per entrambi nella partita d'esordio. È già tempo di riscatto. Il Monza è stato dominato a San Siro dall'Inter, mentre l'Empoli è stato battuto dal Verona con un Caprile non perfetto. Ora si va a caccia dei primi tre punti.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Mari, Izzo; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Mota Carvalho; Colpani, Caprari. All.: Palladino.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All.: Zanetti.

Le probabili formazioni di Verona - Roma

In casa gialloblù arriva la nuova Roma di José Mourinho. Attenzione al Verona, già vincente, e convincente, contro l'Empoli. I giallorossi all'esordio sono stati fermati dalla Salernitana di Antonio Candreva, autore di una doppietta magnifica. Ritrovato però in splendida forma Belotti.

VERONA (3-4-21): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge, Bonazzoli. All.: Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Belotti. All.: Mourinho.

Le probabili formazioni di Milan - Torino

Torna il Milan a San Siro, forte dei tre punti conquistati a Bologna. Solo un pari, invece, per il Torino contro il Cagliari. Juric proverà a rovinare la festa dei nuovi rossoneri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic, Sanabria. All.: Juric.

Le probabili formazioni di Juventus - Bologna

La Juventus piace, vince e convince. Il netto 0-3 alla prima contro l'Udinese ha ridato speranza e tranquillità all'ambiente bianconero. Ora però c'è il Bologna, uscito sconfitto contro il Milan ma che ha dato una grande prova di sé.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All.:Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Aebischer, Zirkzee. All.: Thiago Motta.

Le probabili formazioni di Fiorentina - Lecce

La Fiorentina ha dominato a Genova, il Lecce ha rimontato la Lazio. Due ottime squadre si affrontano al Franchi: attenzione a dare per spacciati i giallorossi, che confermano quanto di buono fatto già l'anno scorso.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Ranieri, Milenkovic, Biraghi; Mandragora, Arhtur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All.: Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, J. Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All.: D'Aversa.

Le probabili formazioni di Napoli - Sassuolo

Tornano in casa i campioni d'Italia. Ad aspettarli c'è il Sassuolo, battuto dall'Atalanta all'esordio. Gli azzurri si preparano a dare seguito alla vittoria di Frosinone. Non sarà semplice, con la formazione di Dionisi in cerca di riscatto e del jackpot al Maradona.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Viña; Maxime Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

Le probabili formazioni di Salernitana - Udinese

All'Arechi arriva il nuovo Udinese di Sottil. Non sono partiti bene i bianconeri, sopraffatti dalla Juventus di Allegri. Discorso diverso per la Salernitana che ha strappato un punto d'oro contro la Roma. La partita è aperta.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Sousa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto. All.: Sottil.

Le probabili formazioni di Cagliari - Inter

Lautaro condottiero: l'Inter si affida al suo capitano anche in Sardegna. Dopo un buon esordio, i rossoblù accolgono i vice campioni d'Europa. Attenzione all'ex Barella, cresciuto a Cagliari e consacratosi a Milano.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo. All.: Ranieri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

