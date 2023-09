All'Olimpico torna Milinkovic: è Vanja, portiere del Toro

Tempo di lettura: < 1 minuto

MILINKOVIC VANJA LAZIO TORINO- Lazio-Torino è prevista alle 20.45 di mercoledì 27 settembre 2023. Allo Stadio Olimpico di Roma si rivedrà Milinkovic! No, non "Il Sergente", ma il fratello dell'ex centrocampista biancoceleste Vanja, che difende la porta granata. E, per la prima volta, giocherà contro la Lazio "orfano" di Sergej.

Lazio - Torino orfana di Sergej, ma c'è Vanja Milinkovic-Savic

Chi può dirlo. Forse a qualche tifoso biancoceleste, all'annuncio delle formazioni di Lazio e Torino allo Stadio Olimpico di Roma, scapperà una lacrimuccia.

Sì, perché in questa stagione 2023/24 partita non certo in maniera esaltante per i ragazzi di Mister Sarri, lo speaker tornerà a urlare il nome di Milinkovic-Savic. Non quello di Sergej, però. In porta nel Torino, come di consueto, ci sarà Vanja, fratello del "Sergente".

Una ferita aperta per i tifosi della Lazio che, al momento dell'annuncio, tornerà probabilmente a sanguinare. Anche, se in casa Lazio, in molti si sono convinti che la partenza dell'ex beniamino fosse inevitabile e arrivata al momento giusto. Garantendo anche un ottimo introito economico.

Prepariamoci, dunque, a rivivere i vecchi tempi delle giocate di Milinkovic. Chiedendoci anche che serata sarà per Vanja. Triste, forse, per non poter abbracciare il fratello in campo ma sollevato, probabilmente, per non dover rispondere ai suoi proverbiali tiri e inserimenti. Conosciuti da sempre, ugualmente temuti.

Martino Cardani