De Laurentiis indagato. Falso in bilancio, Scudetto Napoli a rischio?

Tempo di lettura: < 1 minuto

DE LAURENTIIS FALSO IN BILANCIO OSIMHEN- La notizia è stata riportata dall'ANSA. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis entra nel registro degli indagati per falso in bilancio. Il problema? Le plusvalenze fittizie nell'affare che aveva portato Victor Osimhen sotto il Vesuvio.

De Laurentiis indagato per falso in bilancio per il caso Osimhen

Guai in vista? Il Napoli, nella persona di Aurelio De Laurentiis, dovrà rispondere ai pm della Procura di Roma. Il motivo? L'accusa di falso in bilancio in seguito alle plusvalenze fittizie che hanno permesso ai Partenopei di portare Osimhen al Napoli.

La decisione è stata presa dopo che i pm di Napoli hanno trasmesso a Roma tali dati.