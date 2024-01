Inter, Mkhitaryan: "Bello giocare la Supercoppa. Vogliamo vincere tutto"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MKHITARYAN INTERVISTA INTER LAZIO SUPERCOPPA- Il centrocampista dell'Inter Mkhitaryan, in forma sfavillante nella stagione 2023/24, ha rilasciato un'intervista a Mediaset. L'argomento? Inter Lazio, partita valida per la Supercoppa Italiana 2024. Ecco le parole dell'armeno alla vigilia della semifinale.

Le parole di Mkhitaryan nell' intervista verso Inter - Lazio di Supercoppa Italiana

"Bello giocare Supercoppa. Dobbiamo dare il massimo per andare in finale, dobbiamo dimostrare la nostra forza e poi pensare alla finale. Quando abbiamo affrontato la Lazio in campionato loro erano in un momento difficile. Adesso hanno vinto cinque partite consecutive, sono in un momento positivo e stanno meglio anche psicologicamente che sono più leggeri. Noi stiamo lottando per i nostri obiettivi e noi faremo del nostro meglio per vincere. Noi vogliamo vincere tutto perché alla fine contano i trofei che vinci".