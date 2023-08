Monza, Palladino: "Akpa Akpro ci può dare una grande mano"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MONZA PALLADINO AKPA AKPRO - Palladino conferma il trasferimento di Akpa Akpro al Monza. Durante la conferenza stampa per il match contro l'Empoli, il tecnico ha parlato anche dell'ex centrocampista del Tolosa. Di seguito le sue parole.

Monza, le parole di Palladino

"È un giocatore che abbiamo individuato, siamo ai dettagli, dovrebbe fare le visite mediche e poi chiudere. È un giocatore che ha caratteristiche che ci mancano, di strappo, di gamba, ex capitano del Tolosa, ci può dare una grande mano in questo momento. Direi che a centrocampo adesso siamo cinque, c'è un bel mix di esperienza, gioco, gamba, fisicità e ne sono contento. Poi il mercato è sempre aperto e può succedere qualsiasi cosa: sappiamo che ci sono i giorni del condor.... Tutto è imprevedibile. Per quanto riguarda l'attacco, sì, è vero: cerchiamo una punta, cerchiamo qualcosa davanti con caratteristiche specifiche e sono fiducioso che qualcosa possa arrivare nei prossimi giorn