QUI FORMELLO, seduta tattica in vista di Lazio - Feyenoord

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO - A pochi giorni dal match di ritorno contro il Feyenoord, la Lazio si è allenata a Formello nel pomeriggio di oggi, domenica 5 novembre, per preparare la sfida di Champions League.

Qui Formello, il report dell'allenamento della Lazio

La seduta d'allenamento si è aperta con il solito riscaldamento muscolare, seguito da un'ampia seduta tattica. Successivamente i ragazzi di Sarri hanno svolto alcuni test sulle palle inattive. Si è allenato a parte Marusic, uscito anzitempo dal campo contro il Bologna per un colpo alla caviglia. Il Montenegrino è in dubbio per Lazio - Feyenoord.