Il Verona con maglia celebrativa contro la Lazio (FOTO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

VERONA LAZIO MAGLIA CELEBRATIVA- L'Hellas Verona affronterà la Lazio, in casa, nella giornata numero quindici della Serie A 2023/24. Gli scaligeri, per l'occasione, sfoggeranno una maglia celebrativa, presentata in città e poi sui social ufficiali del club. La maglia, prodotta in numero limitato di capi, celebra i 60 anni dello stadio Bentegodi.

La maglia celebrativa del Verona contro la Lazio