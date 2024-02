Zaccagni e il contratto, gli ultimi aggiornamenti

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI LAZIO RINNOVO CONTRATTO - Mattia Zaccagni è ormai da tempo uno dei punti fermi della Lazio. Motivo per cui in questi mesi società ed entourage del giocatore hanno continuato a lavorare al rinnovo del contratto. Ecco gli ultimi aggiornamenti sullo stato della trattativa.

Lazio, Zaccagni verso il rinnovo del contratto

Febbraio 2024

Continua a non arrivare la fumata bianca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, i rapporti tra il procuratore dell'"Arciere" e la Lazio non sarebbero positivi, a causa delle promesse non mantenute sull'adeguamento del contratto dopo l'estate 2023. Sembra, infatti, che ci fosse un accordo per arrivare ai 3 milioni di Euro netti (contro i 2 attuali), da rimpinguare con bonus. Il Presidente Lotito, invece, vorrebbe arrivare alla cifra pattuita anche mediante i bonus.

Il continuo rimandare l'accordo starebbe accendendo numerose sirene in casa Lazio, con Fiorentina, Juventus e molti club esteri pronti a fare una mossa nell'estate 2024.

Gennaio 2024

Le parti, sottolinea La Gazzetta dello Sport, sono tornate a parlarsi. L'ufficialità appare ora più vicino. Secondo quanto raccontato dalla Rosea, all'esterno biancoceleste è stato offerto un prolungamento dell'accordo fino al 2028 con ingaggio che potrebbe passare da 1,7 a 2,5 milioni a stagione più bonus. Un'offerta che avrebbe strappato il consenso degli agenti e del calciatore. Il tutto, di conseguenza, potrebbe essere ratificato già a marzo.