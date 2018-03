CALCIOMERCATO. Marchetti, non solo la Juventus: spunta un’altra squadra interessata

CALCIOMERCATO LAZIO MARCHETTI – Federico Marchetti rappresenta sempre un’alternativa affidabile per qualsiasi squadra interessata alle prestazioni di un portiere. Nonostante il giocatore sia ormai fuori rosa nella Lazio, recentemente sui social ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, facendo notare come continui ad allenarsi regolarmente nel centro di Formello. Proprio per questo le ‘big’ del calcio italiano monitorano la situazione di Marchetti che a giugno si libera dal contratto con i biancocelesti e potrebbe essere acquistato a costo zero.

JUVENTUS E NAPOLI – E’ ormai risaputo l’interesse della Juventus per l’estremo difensore: qualora Buffon dovesse smettere di giocare, Marchetti è uno dei papabili per il ruolo di vice Szczesny. Ma è di oggi il nome di una nuova squadra che segue l’ex numero 22 della Lazio: è il Napoli di Sarri. I partenopei sono in questi giorni alle prese con un vero problema tra i pali: Reina non rinnoverà e Sepe, attuale dodicesimo, sembra voglia cambiare aria. Ecco allora che Marchetti potrebbe essere una soluzione affidabile: oltre a lui, però, il Napoli pensa anche Leno, Perin e Meret. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

Marco Barbaliscia