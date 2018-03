EUROPA LEAGUE. Lazio-Dinamo, dove vederla in TV

LAZIO DINAMO DOVE VEDERLA – Nonostante l’uscita dalla Coppa Italia, la Lazio continua a rimanere in corsa in Europa League: l’otto marzo all’Olimpico la truppa di Inzaghi ospiterà la Dinamo Kiev in occasione degli ottavi di andata della competizione.

DOVE VEDERLA – La gara sarà visibile sui canali calcio Sky ma anche in chiaro su TV8. Appuntamento dunque l‘otto marzo alle 21.05.