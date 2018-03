QUI FORMELLO. La neve non ferma la Lazio, Inzaghi programma un allenamento in palestra. Domani le prove anti-Milan

QUI FORMELLO – Allenamento odierno soltanto posticipato al pomeriggio, Inzaghi non rinuncia a ritrovare la squadra dopo il successo contro il Sassuolo. La neve ha invaso il centro sportivo biancoceleste, il gruppo infatti si è allenato regolarmente in palestra, domani scatteranno le prove tattiche anti-Milan. Il tecnico di Piacenza confermerà il classico 3-5-2: in porta ci sarà Strakosha, in difesa Caceres potrebbe muoversi al fianco di De Vrij e Radu. A centrocampo – sulle corsie esterne – dovrebbero giocare Marusic (squalificato in campionato) e Lulic, mentre davanti alla retroguardia Inzaghi punterà sul trio Parolo–Leiva–Milinkovic Savic. Sulla trequarti Luis Alberto si riprenderà una maglia alle spalle di Immobile.

INFERMERIA – Ha recuperato Di Gennaro da un fastidio alla schiena, oggi regolarmente in palestra con il resto dei compagni. Da valutare invece Jordao, out per una lesione muscolare.

G.C.