JUVENTUS. Higuain lavora a parte: out in Coppa Italia, potrebbe esserci contro la Lazio

JUVENTUS LAZIO HIGUAIN – Ancora lavoro a parte per Gonzalo Higuain. A 48 ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’argentino pare non aver ancora smaltito il trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nei primi quindici minuti della gara contro il Torino. Il Pipita va dunque verso il forfait per l’impegno contro gli uomini di Gasperini, l’obiettivo di Allegri è di averlo in forma per la Champions League (il 7 marzo contro Tottenham a Wembley). All’ex Napoli servirà minutaggio: ecco perché il mister bianconero potrebbe far scendere in campo il numero 9 il prossimo 3 marzo all’Olimpico contro la Lazio.