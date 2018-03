METEO. Roma, scuole chiuse anche domani, servizio Atac regolare (FOTO)

ROMA NEVE – Come da previsione, Roma questa mattina si è svegliata immersa nel bianco. Tantissima la neve caduta sulla Capitale a partire dalle prime ore dell’alba. Fortunatamente le scuole erano state chiuse preventivamente. Se l’atmosfera è davvero da fiaba però, tanti sono i disagi che il vento siberiano Burian ha portato con sé. Molti lavoratori sono rimasti bloccati nel traffico, iVigili del fuoco sono stati costretti a tanti interventi per macchine bloccate, rami pericolanti e strade chiuse. Dalle prime ore di questa mattina sono al lavoro macchine spargisale e macchine antigelo. La Protezione Civile ha richiesto l’intervento dell’Esercito per liberare le strade dalla neve.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – Buone notizie sul fronte mobilità: l’Atac fa sapere che per la giornata di domani non vi saranno limitazioni per la neve e il servizio bus sarà regolare. I cittadini romani potranno così usufruire sia delle linee metro (attive anche oggi) sia di quelle superficiali.

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – E’ arrivata l’ufficialità: il Campidoglio ha comunicato che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado resteranno chiusi anche nella giornata di domani, martedì 27 febbraio.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 – Rimarranno chiuse anche nella giornata di domani le scuole nella Capitale. Lo ha fatto sapere il Campidoglio nel corso di una Giunta straordinaria: il via libera è arrivato dalla sindaca Raggi, in contatto telefonico dal Messico. Per l’ufficialità della notizia, confermata da assessori e dirigenti del Comune, si attende ora un comunicato.

AGGIORNAMENTO ORE 11:30 – Continuano i disagi nella Capitale. A Termini molti treni sono in ritardo e negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino tanti voli sono stati ritardati o cancellati.

